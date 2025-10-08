Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için eğitim seti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan 'Öğrenme Güçlüğü Etkinlik Seti'nin (ÖGES) tanıtımını yaptı. Tekin, "Bu çalışmada, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu çalışmamız, ülkemiz için olduğu kadar dünya ölçeğinde de örnek gösterilebilecek nitelikte bir eğitim modeli niteliği sunuyor" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 23:21, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 23:21
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ÖGES'in tanıtımı, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'nde Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. ÖGES, okuma, yazma ve matematik alanlarına yönelik özgün içerikler içeren, bakanlık tarafından bu alanda geliştirilen ilk ve en kapsamlı çalışma niteliği taşıyor. Bakan Tekin, bu setin amacının, her öğrencinin öğrenme sürecine aktif biçimde katılmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Toplamda 5 ayrı set, 42 kitap ve 5 bini aşkın sayfadan oluşan bu kapsamlı külliyat bünyesinde, ses bilgisel farkındalık, akıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik olmak üzere 5 temel alanda yapılandırılmış öğrenci etkinlikleri, öğretmen kılavuzları ve değerlendirme araçlarını içeriyor" diye konuştu.

'DÜNYA ÖLÇEĞİNDE DE ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK'

Bakan Tekin, okuma, yazma ve matematik güçlüğü yaşayan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alan bu içeriklerin aynı zamanda öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını kolaylaştıran pratik araçlar olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Bu çalışma, bakanlığımızın uzman kadrosu, 13 akademisyen ve yaklaşık 60 öğretmenin emeğiyle; sahadan gelen gerçek deneyimlerin akademik bilgiyle harmanlandığı bir anlayışla hazırlandı. Böylece ortaya, yalnızca bilimsel temele dayanan değil, aynı zamanda sahada karşılığı bulunan, sahada yaşanan sorunlara çözüm üreten, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir eğitim seti çıkmıştır. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde bu alanda geliştirilen ilk ve en kapsamlı çalışma olma özelliğini de taşımaktadır. Bu çalışmada, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu çalışmamız, ülkemiz için olduğu kadar dünya ölçeğinde de örnek gösterilebilecek nitelikte bir eğitim modeli niteliği sunuyor" ifadelerini kullandı.

'BİREYSEL POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK'

Bakan Tekin, bu kitapların, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için bir umut ışığı olmanın ötesinde, sınıflarda sessizce desteğe ihtiyaç duyan ama çoğu zaman fark edilemeyen binlerce öğrenciye ulaşmanın da kolaylaştırıcı bir aktörü olacağını vurguladı. Tekin, bu setin, öğretmenlere her yönüyle rehberlik eden bir kaynak niteliği taşıdığını söyleyerek, "Öğretmenlerimizin sınıflarda, öğrencilerinin öğrenme süreçlerini desteklemek üzere doğrudan kullanabilecekleri bol miktarda etkinliğe yer vermiş durumdayız. Her çocuğun öğrenme serüvenine duyulan inancın bir yansıması olan bu set, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel anlayışıyla da tam bir uyum göstermektedir. Çünkü bu model, daha önce de değindiğim gibi her öğrencinin kendine özgü yeteneklerini ve öğrenme biçimlerini fark ederek geliştirmeyi esas alır. Öğrenmenin tek bir yola indirgenemeyeceğini kabul eden bu yaklaşım, farklılıkları bir zenginlik olarak görür; çocuklarımızın bireysel potansiyellerini ortaya çıkaracak öğrenme ortamları tasarlamayı hedefler. ÖGES, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile kurduğumuz vizyonun sahadaki en somut örneklerinden biridir" diye konuştu.

'EBA ÜZERİNDEN ERİŞİMİNE AÇACAĞIZ'

Bakan Tekin, bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini sadece bir söz, ilke değil, bir toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini söyleyerek, "Hiçbir öğrencimizin geride kalmadığı, hiçbir potansiyelin ihmal edilmediği bir eğitim sistemi için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu seti ÖBA ve EBA üzerinden tüm öğretmenlerimizin erişimine açmış olacağız. Böylece ülkemizin en ücra köşesindeki öğretmenimiz dahi bu materyale elektronik ortamda ulaşıp, öğrencilerine destek sunabilecek. Biliyoruz ki bir çocuğun öğrenme sürecinde küçük bir dokunuş, bazen bir ömür boyu sürecek bir farka sebebiyet verebilir. Bu yönüyle de bugünün değil, geleceğin eğitim sistemine de yön veren bir adım attığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

