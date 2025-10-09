Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Antalya-Konya kara yolu, bakım çalışması nedeniyle saat 17.00'a kadar ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ekiplerince yapılan bakım çalışması kapsamında Antalya-Konya kara yolu saat 10.00'da ulaşıma kapatıldı. Yolun saat 17.00'a kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Yolda ekipler tarafından sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.