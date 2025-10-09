Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde değişiklikler yaşandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan son görev değişiklikleriyle birlikte bazı ilçe emniyet müdürlüklerine ve amirliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Söke İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İncirliova İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Taner Emre ve Çine İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Öner Oflaz, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

Yeni görevlendirmeler kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Esen, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Pircem Kotan, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rasim Demirelli getirildi. Ayrıca, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Başkomiser İzzettin Engin, Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği görevine ise Başkomiser Sebahattin Öztürk atandı.