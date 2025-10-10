10 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yeni rektörlük binasının açılışı ile 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak.

(Tokat/10.00/11.00/13.30/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katılacak.

(Madrid)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, Kırıkkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kırıkkale/09.30-14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "3. Uluslararası Katılımlı Öğrenme Güçlüğü Kongresi" ile "Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ve BAKMER Hizmete Alım Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.15)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Didim ilçesinde Ayşenur Ezgi Eygi'nin kabrine ziyarette bulunacak, teşkilat üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.

(Aydın/14.00-19.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ciro, inşaat maliyet ve ticaret satış hacim endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapları açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Ankara/Kahire)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ile Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın cenaze namazı, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde kılınacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık antrenmanla tamamlayacak, ardından İstanbul Havalimanı'ndan Sofya'ya hareket edecek.

(İstanbul/11.15/16.15)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Bulgaristan karşılaşması öncesi müsabakanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Sofya/19.00)

3- Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesi Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda basın toplantısı yapacak, takım son idmanını gerçekleştirecek.

(Sofya/20.30/21.00)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı konuk edecek.

(Sakarya/20.00)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)