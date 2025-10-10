Doktordan 'yeşil reçete' vurgunu! Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmada, Yığılca'da aile hekimi olarak görev yapan doktor S.K'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

4 KİŞİ İFADEYE ALINDI!

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan doktor S.K, eşi G.K, eczane çalışanı M.E. ve H.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, Yığılca Adliyesi'ne getirildi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, doktor olan S.K. tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmış, dijital materyal incelemesinde, H.K'nin (44) doktor olduğu belirlenen S.K. (44) ile yaptığı görüşmelerde yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik usulsüz reçete işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

İncelemelerde S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K'nin (25) banka hesapları aracılığıyla para aldığı anlaşılmıştı.

Doktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlenmişti.

Şüpheli ile usulsüz ilaç temin eden ve para transferinde bulunan S.O. (46), İ.O. (71), H.K. (50), M.K. (45), H.K. (90), M.E. (43), N.E. (63), Ö.K. (47) ve H.K. (90) ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahısların herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edilmişti.

Konuyla ilgili Düzce'de 9, Kütahya'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.