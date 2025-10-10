Dolar haftayı 41,82 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,7230 41,7240 41,8230 41,8240 Avro 48,5340 48,5350 48,3680 48,3690 Sterlin 55,9160 55,9260 55,5090 55,5190 İsviçre frangı 52,0580 52,0680 51,9010 51,9110 ANKARA ABD Doları 41,6930 41,7730 41,7930 41,8730 Avro 48,4940 48,5740 48,3280 48,4080 Sterlin 55,8560 56,0660 55,4490 55,6590