Dolar haftayı 41,82 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 41,82 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 17:28, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,7230
|41,7240
|41,8230
|41,8240
|Avro
|48,5340
|48,5350
|48,3680
|48,3690
|Sterlin
|55,9160
|55,9260
|55,5090
|55,5190
|İsviçre frangı
|52,0580
|52,0680
|51,9010
|51,9110
|ANKARA
|ABD Doları
|41,6930
|41,7730
|41,7930
|41,8730
|Avro
|48,4940
|48,5740
|48,3280
|48,4080
|Sterlin
|55,8560
|56,0660
|55,4490
|55,6590