Mardin'deki yangın 5 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları duvarı kırarak kurtardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 22:09, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 22:23
Mardin'deki yangın 5 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Olay, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 yaşındaki Bekir Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

