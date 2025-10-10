Yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlıyı 'nal izi' ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde Fahri (70) ile eşi Gülhanım Baktır'ın (66) öldürülmesi üzerine zanlıyı yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.

Olay yerinde nal izi tespit eden ekipler 125 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin M.G. (60) olduğunu tespit etti.

M.G'nin olay yerine atla gelip yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığı tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.