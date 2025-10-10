Yanında kalmayan çocuklarına ders: Mirasını sattı, köyüne cami yaptırdı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, çocuklarının ısrarlarına rağmen köye dönmek istememesi üzerine miras bırakacağı mal varlığını satarak cami yaptırdı.

İlçeye bağlı Ozancık köyünde yaşayan, eşi 16 yıl önce vefat eden, 7 çocuk babası Köse, 4 yıl önce son evladının da yanından ayrılmasıyla evde tek başına kaldı.

Farklı illerde farklı işlerde çalışan, evlenip yuva kuran çocuklarından tekrar köye gelerek yerleşmesini isteyen Köse'nin bu dileği gerçekleşmedi. Köse de çocuklarına miras bırakacağı mal varlığını satışa çıkararak hayır işlerinde kullanmaya karar verdi.

Köse, evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümü bulan arazisinin 170 dönümünü satarak elde ettiği 5 milyon lirayla cami yaptırdı. Köse kalan 30 dönümlük arsayı da satarak cami bakımı için harcamayı planlıyor.

- "Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı"

Köse, AA muhabirine, 16 yıl önce eşini kaybettiğini ve zorluklarla mücadele ederek yaşamaya çalıştığını söyledi.

Gençliğinde inşaatlarda çalıştığını, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 yıldır tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım yanımdan gitti. Hepsinin bir işi var. Ben yalnız kaldım. Çocuklarıma 'yanımdan gitmeyin' diye çok söyledim ama kimse beni dinlemedi. 'Gelin yanımda durun, malım sizin' dedim kimse gelmedi. Ben öldükten sonra çocuklarım arsaları satacaktı, sağlığımda ben sattım. Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı. Arsaların neredeyse hepsini cami inşaatı için sattım."

Köse, torunlarına da yanında kalmayı teklif ettiğini, karşılığında ev vereceğini taahhüt ettiğini ancak hiçbirinin kabul etmediğini anlattı.

Çocuklarının satışa karşı çıktığını ancak onları dinlemediğini dile getiren Köse, "Ben ölünce satıp malı çocuklarım yiyecekti, ben de ölmeden önce sattım hayrımı yaptım. Bir de çeşme yaptıracağım inşallah." diye konuştu.

- "Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım"

Köse, cami yaptırmak için tarlaları satışa çıkarınca arazilerin çok kıymetlendiğini, bu duruma kendisinin bile şaşırdığını belirtti.

Cami, lojman ve şadırvan için 5 milyon liradan fazla para harcadığını dile getiren Köse, "Caminin avlusuna taş döşeteceğim, ısıtması, minaresi ve elektrik işleri var. 30 dönüm tarlamı da bu eksikler için satacağım. Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım." ifadelerini kullandı.