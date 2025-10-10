Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Yanında kalmayan çocuklarına ders: Mirasını sattı, köyüne cami yaptırdı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, çocuklarının köyüne dönme ısrarlarına rağmen yalnız kalması üzerine çarpıcı bir karar aldı. Köse, evlatlarına miras bırakacağı yaklaşık 170 dönüm arazisini satarak elde ettiği 5 milyon lirayla Ozancık köyüne cami yaptırdı. Ahmet Dede, çocuklarının satışa karşı çıkmasına rağmen, "Ben öldükten sonra çocuklarım arsaları satacaktı, sağlığımda ben sattım hayrımı yaptım" dedi. Kalan arazisini de cami eksiklikleri için harcayacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 23:30, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 00:07
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, çocuklarının ısrarlarına rağmen köye dönmek istememesi üzerine miras bırakacağı mal varlığını satarak cami yaptırdı.

İlçeye bağlı Ozancık köyünde yaşayan, eşi 16 yıl önce vefat eden, 7 çocuk babası Köse, 4 yıl önce son evladının da yanından ayrılmasıyla evde tek başına kaldı.

Farklı illerde farklı işlerde çalışan, evlenip yuva kuran çocuklarından tekrar köye gelerek yerleşmesini isteyen Köse'nin bu dileği gerçekleşmedi. Köse de çocuklarına miras bırakacağı mal varlığını satışa çıkararak hayır işlerinde kullanmaya karar verdi.

Köse, evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümü bulan arazisinin 170 dönümünü satarak elde ettiği 5 milyon lirayla cami yaptırdı. Köse kalan 30 dönümlük arsayı da satarak cami bakımı için harcamayı planlıyor.

- "Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı"

Köse, AA muhabirine, 16 yıl önce eşini kaybettiğini ve zorluklarla mücadele ederek yaşamaya çalıştığını söyledi.

Gençliğinde inşaatlarda çalıştığını, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 yıldır tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım yanımdan gitti. Hepsinin bir işi var. Ben yalnız kaldım. Çocuklarıma 'yanımdan gitmeyin' diye çok söyledim ama kimse beni dinlemedi. 'Gelin yanımda durun, malım sizin' dedim kimse gelmedi. Ben öldükten sonra çocuklarım arsaları satacaktı, sağlığımda ben sattım. Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı. Arsaların neredeyse hepsini cami inşaatı için sattım."

Köse, torunlarına da yanında kalmayı teklif ettiğini, karşılığında ev vereceğini taahhüt ettiğini ancak hiçbirinin kabul etmediğini anlattı.

Çocuklarının satışa karşı çıktığını ancak onları dinlemediğini dile getiren Köse, "Ben ölünce satıp malı çocuklarım yiyecekti, ben de ölmeden önce sattım hayrımı yaptım. Bir de çeşme yaptıracağım inşallah." diye konuştu.

- "Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım"

Köse, cami yaptırmak için tarlaları satışa çıkarınca arazilerin çok kıymetlendiğini, bu duruma kendisinin bile şaşırdığını belirtti.

Cami, lojman ve şadırvan için 5 milyon liradan fazla para harcadığını dile getiren Köse, "Caminin avlusuna taş döşeteceğim, ısıtması, minaresi ve elektrik işleri var. 30 dönüm tarlamı da bu eksikler için satacağım. Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım." ifadelerini kullandı.

