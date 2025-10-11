Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Fransa'da

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 15:38, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 15:39
TBMM Milli Savunma Komisyonu Fransa'da

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Paris'te bir dizi temaslarda bulundu

Akar, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cedric Perrin ile Ukrayna'daki savaşın seyri, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve iki ülke arasında savunma alanında iş birliği olanaklarını ele aldı.

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Akar, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Jean-Louis Roumegas ile yapılan görüşmede ise iki ülke ilişkileri, bölgesel iş birliği ve parlamentolar arası diyaloğun derinleştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulusal Meclis Milli Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Jean-Michel Jacques ile gerçekleştirilen görüşmede ise bölgesel barış ve istikrara katkı sunacak ortak adımlar değerlendirildi. Akar, bu temasların Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Akar, Paris UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ile yaptığı görüşmede kültürel mirasın korunması ve uluslararası işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede, Türkiye'nin kültürel değerlerinin uluslararası platformlarda daha etkin şekilde temsil edilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Paris OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ ile yapılan görüşmede ise Türkiye'nin uluslararası ekonomik işbirliği ve kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Akar, Türkiye'nin küresel ekonomik yapılarla uyumlu kalkınma politikalarına verdiği önemi vurguladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki komisyon üyleri Filistin Barış Planı görüşmelerine katılmak üzere Paris'te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair Akar , Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.


