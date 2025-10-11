Uluslararası yatırımcılar İstanbul'da buluştu

Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı ilgili Bakanlar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle 11 ülkeden, toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası yatırımcının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, yatırımcı şirketlerin Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik perspektif ve önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Türkiye'nin yeşil enerji kapasitesinin zenginleştirilmesi, lojistik altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin teşvik edilmesi, dijital altyapının geliştirilmesi, tedarik zincirinin istikrarlı hale getirilmesi ve ikiz dönüşüm alanında insan kapasitesinin artırılması gibi Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak ve büyümesini sürdürülebilir kılacak birçok konu ele alındı.

Yatırım Danışma Komitesi toplantısı marjında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile seyahat ve ulaşım teknolojileri şirketi Amadeus arasında, Türkiye'de seyahat ve turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Dijital teknolojiler ile turizm ve ulaştırma alanlarında Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan bu stratejik iş birliği Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve yetenekli insan kaynağına önemli katkılar sunacak.

YDK toplantıları

Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla 2004 yılından bu yana düzenlenen YDK toplantıları, küresel iş dünyası ile Türkiye'nin en üst düzey politika yapıcılarını aynı masa etrafında buluşturuyor.

Öte yandan, YDK toplantıları ileTürkiye'nin uluslararası alandaki rekabetçiliğinin artırılması, uluslararası şirketler için güvenli bir liman olmayı sürdürmesi ve küresel gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması amaçlanıyor.

Bir sonraki toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla 2026 yılında yapılması planlanıyor.