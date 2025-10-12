Ormandan toplanan mantar can aldı
Ormanda topladıkları mantarları yiyen Ertuğrul ve Zeynur Salman çifti fenalaştı. Ertuğrul Salman yaşamını yitirirken, eşi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 22:59, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 22:59
Aydın'ın Nazilli'nin Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Ertuğrul (62) ve Zeynur Salman (54) çifti, ormandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı.
Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KOCA ÖLDÜ, EŞİ TEDAVİ ALTINDA
Yapılan incelemede Ertuğrul Salman'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, eşi Zeynur Salman ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ertuğrul Salman'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.