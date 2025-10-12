Ormandan toplanan mantar can aldı

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli'nin Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Ertuğrul (62) ve Zeynur Salman (54) çifti, ormandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı.

