Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı husumetlisinin ayaklarını ezen sürücü tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, tartıştığı husumetlisi H.C.'nin üzerine cipini sürerek ayaklarını ezen sürücü Halil S., tutuklandı.

13 Ekim 2025 17:17
Tartıştığı husumetlisinin ayaklarını ezen sürücü tutuklandı

Olay, dün öğleden sonra, Silopi ilçesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. Halil S., 73 SB 077 plakalı cipini, tartıştığı husumetlisi H.C.'nin üzerine sürdü. H.C.'nin ayaklarının üzerinden cipiyle geçen sürücü, geri manevra yapıp uzaklaştı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.C., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, cipin sürücüsü Halil S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. H.C.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

