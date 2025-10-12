0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü

Gazze'de sosyal medyada tanınan gazeteci Salih el-Caferavi, İsrail destekli çeteler tarafından öldürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 23:00, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 23:02
Yazdır
İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü.

Filistin basınında yer alan haberlerde, Caferavi'nin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı ifade edildi.

Filistinli gazeteci Caferavi'nin "basın" yazılı çelik yelek giyimli naaşının Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çok sayıda Filistinli gazeteci Caferavi'nin ölümünü üzüntüyle karşılayarak, taziye mesajı yayımladı.

Al Jazeera'ya konuşan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ateşkesin başlamasıyla Gazze'nin güneyinden kuzeyine geri dönen zorla yerinden edilmiş Filistinlileri de hedef aldığına dikkati çekti.

ABD merkezli Instagram sosyal medya hesabındaki 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti.

İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.


