Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 9 milyar 303 milyon 781 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 12:06, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 12:07
Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, otomotiv sektör temsilcileri, yılın 9 ayında 80'den fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

Ocak-eylül döneminde, 30 milyar 205 milyon 394 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 31 oldu.

Fransa'ya 1,5 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi.

Otomobil üreticileri, yılın 9 ayında Fransa'ya ihracatını yüzde 7,35 artırarak 1 milyar 455 milyon 358 bin dolardan 1 milyar 562 milyon 263 bin dolara taşıdı.

Listenin ikinci sırasındaki İspanya'ya 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 894 milyon 375 bin dolardan 1 milyar 136 milyon 114 bin dolara çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 1 milyar 133 milyon 410 bin dolardan 1 milyar 42 milyon 148 bin dolara geriledi.

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki Almanya'ya yüzde 22,5'lik yükselişle 955 milyon 518 bin, beşinci sıradaki İtalya'ya da yüzde 15'lik azalışla 917 milyon 847 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Slovenya'ya yüzde 73'lük artış

Altıncı sırada yer alan Slovenya'ya binek otomobil ihracatında 9 aylık dönemde yüzde 73 artış yaşandı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 385 milyon 10 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapılan Slovenya'ya bu yılın aynı döneminde 667 milyon 560 bin dolarlık ürün satıldı.

Polonya 601 milyon 362 bin dolarla yedinci, Belçika 389 milyon 119 bin dolarla sekizinci, Yunanistan 209 milyon 240 bin dolarla dokuzuncu ve Portekiz 207 milyon 180 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 9'unu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

Ocak-eylül dönemindeki 9 milyar 303 milyon 781 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yüzde 82,6'sı yani 7 milyar 688 milyon 356 bin doları ilk 10 ülkeye gerçekleştirildi.

