Maliye'den yalanlama: Bakan Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü haberinde yer alan "Bakanın yakın çevresi, ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddianın "tamamen gerçek dışı" olduğu vurgulandı.

Duyuruda, gazetecilik ilkelerine aykırı hareket edildiği belirtilerek, "Nuray Babacan'ın 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımızla iletişime geçmediği görülmüştür" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazetecinin 'Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi' tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kulis ve iddia niteliğinde yapılan haberlerle kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu tür yayınlar hakkında hukuki hakların kullanılacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesiyle metin sonlandırıldı.