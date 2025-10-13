Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Maliye'den yalanlama: Bakan Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi

Bir köşe yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mide rahatsızlığının nüksettiği ve yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, iddianın "tamamen gerçek dışı" olduğunu açıkladı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 13:42, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 13:26
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü haberinde yer alan "Bakanın yakın çevresi, ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddianın "tamamen gerçek dışı" olduğu vurgulandı.

Duyuruda, gazetecilik ilkelerine aykırı hareket edildiği belirtilerek, "Nuray Babacan'ın 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımızla iletişime geçmediği görülmüştür" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazetecinin 'Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi' tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kulis ve iddia niteliğinde yapılan haberlerle kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu tür yayınlar hakkında hukuki hakların kullanılacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesiyle metin sonlandırıldı.

