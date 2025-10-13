Provokatif paylaşımlar nedeniyle Emrah Gülsunar tutuklandı

Akademisyen Emrah Gülsunar, son yaptığı paylaşım sonrası bir kez daha tepkileri üzerine çekti.

Gülsunar, X'te "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?" anketi sonrası gözaltına alındı.

- Emrah Gülsunar Tutuklandı

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Emrah Gülsunar'ın tutuklandığı bildirildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran avukat Hasan Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı." ifadelerini kullandı.

EMRAH GÜLSUNAR DARBE ANKETİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde X platformunda, "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" başlığıyla bir darbe anketi yapan Gülsunar'a, sosyal medyadan tepki yağdı.

Gelen tepkiler sonrası darbe çığırtkanlığı yapan Gülsunar, emniyet güçlerine şikayet edildi.

Gülsunar, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı.