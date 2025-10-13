TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Provokatif paylaşımlar nedeniyle Emrah Gülsunar tutuklandı

Dün X üzerinden yaptığı provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Emrah Gülsunar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş : 13 Ekim 2025 21:36, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 21:40
Provokatif paylaşımlar nedeniyle Emrah Gülsunar tutuklandı

Akademisyen Emrah Gülsunar, son yaptığı paylaşım sonrası bir kez daha tepkileri üzerine çekti.

Gülsunar, X'te "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?" anketi sonrası gözaltına alındı.

- Emrah Gülsunar Tutuklandı

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Emrah Gülsunar'ın tutuklandığı bildirildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran avukat Hasan Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı." ifadelerini kullandı.

EMRAH GÜLSUNAR DARBE ANKETİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde X platformunda, "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" başlığıyla bir darbe anketi yapan Gülsunar'a, sosyal medyadan tepki yağdı.

Gelen tepkiler sonrası darbe çığırtkanlığı yapan Gülsunar, emniyet güçlerine şikayet edildi.

Gülsunar, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı.

