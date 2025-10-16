TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Fatih Karahan'dan Dezenflasyon ve Para Politikası Açıklamaları

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington'da "Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, veri kaynaklarının iktisadi faaliyetin gücü konusunda farklılık gösterdiğini belirtti. Ayrıca, dijitalleşmeye geçişin çeşitli veri açıklamalarını bulanıklaştırdığını ve makroekonomik verilerin okunmasını daha zor hale getirdiğini ifade etti.

Makroekonomik Verilerin Okunmasında Zorluklar

Veri kaynaklarının iktisadi faaliyetin gücü konusunda farklılık göstermesi

Dijitalleşmeye geçişin veri açıklamalarını bulanıklaştırması

Makroekonomik verilerin okunmasının zorlaşması

Karahan, güçlü gerçek zamanlı çıkarımlar yapmak için geniş bir gösterge setini izlediklerini bildirdi. Bütün olarak değerlendirildiğinde, ekonomik aktivite ve talep göstergelerinin ılımlı seyrin devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı. "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.