Konut piyasası hareketlendi: Eylülde 150 bini aşkın konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artışla 150 bin 657'ye çıktı.

İstanbul, 24 bin 119 ile eylülde en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 13 bin 417 konut satışıyla Ankara, 8 bin 544 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.