Doğum günü sürprizi yapacaktı ceza ödemek zorunda kaldı

Adana'da bir oto çekici sürücüsü, aracının arka kısmına "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı pankart, çiçekler ve ışıklandırma sistemi yerleştirip yüksek sesle müzik yayını yaptı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücüye 11 bin 253 TL para cezası uygulanırken, çekici 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları denetim sırasında yüksek sesle müzik yayını yapan bir oto çekiciyi fark etti. Aracın arka kısmında çiçekler, ışıklandırmalar ve "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı pankart bulunduğu tespit edildi.

Sürücü E.Ç. (24) hakkında, aracın amacı dışında kullanımı, aykırı ışık donanımı ve yüksek sesle müzik yayını gerekçeleriyle toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Aracın ise amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi.