Dolar haftayı rekorla kapattı
Gün içinde 41.97 TL'ye yükselerek tarihi seviyesine ulaşan dolar, günü 41,94 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 17:14, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 17:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,8520
|41,8530
|41,9470
|41,9480
|Avro
|48,9010
|48,9020
|48,9980
|48,9990
|Sterlin
|56,2600
|56,2700
|56,2750
|56,2850
|İsviçre frangı
|52,6470
|52,6570
|53,0490
|53,0590
|ANKARA
|ABD Doları
|41,8220
|41,9020
|41,9170
|41,9970
|Avro
|48,8610
|48,9410
|48,9580
|49,0380
|Sterlin
|56,2000
|56,4100
|56,2150
|56,4250