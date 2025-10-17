Dolar haftayı rekorla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,8520 41,8530 41,9470 41,9480 Avro 48,9010 48,9020 48,9980 48,9990 Sterlin 56,2600 56,2700 56,2750 56,2850 İsviçre frangı 52,6470 52,6570 53,0490 53,0590 ANKARA ABD Doları 41,8220 41,9020 41,9170 41,9970 Avro 48,8610 48,9410 48,9580 49,0380 Sterlin 56,2000 56,4100 56,2150 56,4250