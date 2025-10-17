İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
İddia: CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçecek
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Tokat'ta akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 09:02, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 09:02
Tokat'ta akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Bayram Durmaz idaresindeki 06 EGH 712 plakalı hafif ticari araç, Şehit Sefa Fındık Caddesi'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Menteş Durmaz ve İbrahim Durmaz yaralandı.

Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

