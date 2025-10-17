Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bunun üzerine birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı titiz, kapsamlı saha çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen 10 kişi belirlendi.

