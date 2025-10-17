Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama
Mersin polisinin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi, yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 09:11, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 09:09
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden alışveriş yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin yaptığı titiz, kapsamlı saha çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen 10 kişi belirlendi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 9'u adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.