Uraloğlu: Ülkemizi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'den beri yürüttükleri hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle Türkiye'yi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdiklerini belirterek, "Son 23 yılda havacılık sektöründe yaklaşık 25 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 13:05, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 12:59
Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İşbirliği" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Oturumun açılışında konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumuyla doğal bir hub görevi gördüğünü, Afrika'nın ise stratejik ticaret yolları ve hızla artan jeopolitik önemiyle küresel ölçekte dikkat çeken bir kıta haline geldiğini söyledi.

Afrika kıtasının küresel ekonomi açısından giderek daha da önem kazandığını dile getiren Uraloğlu, Kıyı Afrika ülkelerinin hem kendi iç bölgeleri hem de uluslararası ticaretin gelişimi açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, denize kıyısı olmayan ülkelerin doğu-batı ve kuzey-güney transit taşımacılığını kolaylaştırdığını kaydederek, "Afrika Sorunlarına Afrika Çözümlerini güçlü bir şekilde destekleyen ve Afrika yaklaşımını 'eşit ortaklık' ve 'kazan-kazan politikası' ilkeleri temelinde inşa eden Türkiye, 'Afrika Ortaklık Politikası' çerçevesinde kıtayla ticaretini, yatırımlarını ve diplomatik ilişkilerini giderek güçlendirmektedir." diye konuştu.

"THY, Afrika'da en geniş uçuş ağına sahip kıta dışı hava yolu şirketi"

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Afrika arasında süregelen bu yoğun ilişkilerin, başta sivil havacılık olmak üzere tüm ulaştırma alanlarında kendini gösterdiğini söyledi.

Halihazırda Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Afrika kıtasına seferler düzenlendiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AJet, Pegasus ve SunExpress havayollarının filo yapıları nedeniyle yalnızca Kuzey Afrika'ya sefer düzenlerken bayrak taşıyıcı şirketimiz THY tüm kıta ile bağlantımızı sağlamaktadır. THY'nin Afrika kıtasında en geniş uçuş ağına sahip kıta dışı hava yolu şirketi olduğunun ve halihazırda Afrika'da 39 ülkede 53 noktaya aktif olarak uçuş gerçekleştirdiğinin altını çizmek istiyorum. Afrika ülkelerinin hava yollarını da dahil ettiğimizde THY, Etiyopya Havayollarından sonra en çok Afrika ülkesine ve en çok noktaya uçuş gerçekleştiren ikinci hava yolu konumundadır."

Uraloğlu, THY'nin bu geniş uçuş ağı sayesinde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari, turistik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

THY'nin Afrika'daki kargo taşımacılığıyla da kıta genelinde ticaretin ve lojistik akışının güçlenmesine destek olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu çerçevede THY'nin Afrika ülkelerinin küresel pazarlara erişiminde stratejik bir rol üstlendiğini bildirdi.

"Ülkemizi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu başarısının rastlantı olmadığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip. Bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002'den beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik. Son 23 yılda havacılık sektöründe yaklaşık 25 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Her sene istatistiki olarak yaklaşık 1,4 havalimanını hizmete açtık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 23 yılda 58'e çıkardık. İki havalimanımızın da yapımı devam ediyor."

Uraloğlu, İstanbul Havalimanının son dönemde rekorlar kırarak yolcu ve yük taşımacılığında Avrupa'nın ve dünyanın ilk sıralarında yer aldığını kaydederek, 17 Nisan'da bu havalimanında üçlü bağımsız pist operasyonlarına başladıklarını, bunun ABD dışında bir ilk olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, "23 yıllık süreçte havalimanı projelendirmesinden inşaatına, hava trafiği yönetiminden işletmesine kadar her konuda çok ciddi tecrübeler elde ettik. Bu değerli birikimi, başta Afrika olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu alanda her türlü işbirliğine sonuna kadar açığız." ifadelerini kullandı.

"İş birliğini artıracak tüm süreçlere katkı vermeye hazırız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan bozulmalara işaret ederek, bu bozulmaların sürdürülebilir ve dirençli taşımacılık ve lojistik alternatiflerine olan ihtiyacı artırdığını söyledi.

Uraloğlu, "Afrika kıtasının sunduğu imkanlar ve küresel alternatif güzergah ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde, küresel ölçekte ulaşım bağlantılarının artırılmasına yönelik girişimler, Afrika ile Türkiye arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası taşımacılığın sürdürülebilirliği açısından ayrı bir değer kazanmaktadır." şeklinde konuştu.

Afrika kıtası ile tüm alanlarda işbirliğinin artırılmasına yönelik kararlı olduklarını vurgulayan Uraloğlu, buna destek olacak tüm süreçlere katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.

