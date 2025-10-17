Şimşek: Özel Sektörün Finansmana Erişimi Kolaylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirterek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını gelecek yıl önemli ölçüde düşüreceklerini bildirdi. Bu adımın, kamu borçlanma ihtiyacının azalmasına ve böylece özel sektörün finansmana daha kolay erişmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, reel sektörün büyümesinin de bu sayede destekleneceğini ifade etti.

İç Borç Çevirme Oranında Azalma Hedefi

Şimşek, deprem harcamalarının etkisiyle yükselen iç borç çevirme oranının, önümüzdeki yıl belirgin şekilde azaltılacağını açıkladı. Bu gelişmenin, ekonomik istikrar ve büyüme açısından önemli bir adım olacağına dikkat çekti.

Ekonomiye Olası Etkiler

Kamu borçlanma ihtiyacının azalması

Özel sektörün finansmana erişiminin kolaylaşması

Reel sektörün büyümesinin desteklenmesi



