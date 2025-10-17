Okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle kurtuldu

23 Temmuz Ortaokulu'nda koridorda nöbetçi öğretmen, nefes almakta zorlanan öğrenciyi fark ederek hızla müdahale etti. Öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası sayesinde öğrenci kısa sürede nefes almaya başladı. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde öğretmenin soğukkanlı şekilde yaptığı müdahaleyle öğrencinin nefes almaya başladığı anlar yer aldı.