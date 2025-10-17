Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Gebe okullarında diş sağlığı hamlesi: İki ayda 4 bin 555 gebeye ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki gebe okullarında diş hekimlerini görevlendirerek yeni bir uygulama başlattı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, uygulamayla gebelik sürecinde ağız ve diş sağlığı sorunlarının bebeğe yansıması, erken ve düşük doğum riskinin önüne geçilmesini hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın 2 aydır devam ettiğini açıklayan Usta, şu ana kadar 65 ilde 4 bin 555 gebeye ulaşıldığını ve kasım ayına kadar uygulamanın tüm illere yayılacağını kaydetti.

17 Ekim 2025
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, gebe okullarında başlatılan diş sağlığı uygulamasıyla 4 bin 555 gebeye ulaştıklarını, ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturarak kontrollerini yaptıklarını söyledi.

Hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığının korunması için Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce 81 ildeki gebe okullarında diş hekimleri görevlendirilerek yeni bir uygulama başlatıldı.

Uygulamayla anne ve yenidoğan sağlığının desteklenmesi, gebelik sürecinde ağız ve diş sağlığına ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Usta, Mamak Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda yaptığı açıklamada, uygulamaya dair bilgi verdi.

Usta, gebelik süreçlerinin daha sağlıklı yönetilmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla normal doğum eylem planına uygun çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda ülke genelindeki sezaryen oranlarında yaklaşık yüzde 3 oranında kazanım elde ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, gebelikte yaşanabilecek sağlık sorunlarını giderebilmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Usta, "Bazı yayınlarda, gebelik süresince ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlar yaşandığında bu durumun bebeğe de yansıma olasılığı olduğu belirtiliyor. Bu süreçte erken ve düşük doğum olabiliyor. Bu durumların yaşanmaması adına ağustos ayı içerisinde Bakanımızın talimatlarıyla bir uygulama oluşturduk." dedi.

Usta, talimat kapsamında gebe okullarında diş hekimlerinin de görev alarak gebelere ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık kazandırdıklarını, gerekli durumlarda tedavi sürecinin de yürütüldüğünü belirtti.

Uygulamanın 2 aydır devam ettiği bilgisini paylaşan Usta, "Çalışmayı şu ana kadar 65 ilde başlattık. Kasım ayı içerisinde, 81 ilde ağız diş sağlığı kontrollerini ve süreç yönetimini tüm gebe okullarımızda yapmış olacağız. Bu uygulamayla birlikte şu ana kadar 4 bin 555 gebemize ulaştık, ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturarak kontrollerini yaptık ve gerekli olan vakaları da klinik takipleri yönlendirmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Usta, amaçlarının çocukların sağlığını korumak ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.

