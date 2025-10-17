Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin 13 Ekim'de düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katıldı.

Zirve sonrasında, Gazze'ye insani yardım faaliyetlerinin koordine edilmesi adına bir Gazze Görev Gücü'nün oluşturulabileceği konusu da görüşüldü.

Gazze Görev Gücü'nde yer almak isteyen vatandaşlar, sağlıktan yeniden inşaya, saha koordinasyonundan askeri görev gücünde yer almaya kadar birçok alanda gönüllü çalışmaya hazır olduklarını içeren mesajlarıyla CİMER'e başvurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinin ardından tepkilerini CİMER üzerinden dile getiren vatandaşlar, ateşkes umuduyla birlikte bu kez yardım gönüllüsü olmak üzere çok sayıda başvuru yaptı.

- Her alandan gönüllü başvuruda bulundu

CİMER'e başvurularda, AFAD gönüllüleri, UMKE personeli, BM İnsani Yardım Koordinasyonu Türkiye Ofisinde görev yapan insani yardım görevlileri, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev üstlenen kamu görevlileri, TSK bünyesinde sınır ötesi operasyonlarda yer alan ve askeri görev gücüne katılmaya hazır olduğunu belirtenler, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarından Gazze'de organize edilecek sağlık hizmetlerine dahil olmak isteyen gönüllülerin de aralarında bulunduğu vatandaşların talepleri yer aldı.

Gönüllüler arasında, ekipleriyle yemek yapmaya ve dağıtmaya talip olan restoran sahibi ve aşçılar, aşevi açmak isteyenler, yeniden inşa ve imarda ücretsiz çalışmaya hazır olduğunu bildiren işçiler ve iş makineleriyle görev almak isteyen operatörler de bulundu.

Ayrıca göreve hazır olduğunu belirtenler arasında, genç mühendisler, güvenliğin tesisinde görev almak isteyen güvenlik görevlileri, sosyal hizmetler ve çocuk gelişimi eğitimli olup Filistinli çocuklara yönelik faaliyetlerde yer almak isteyenler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, bu başvuruların içerisinde, hiçbir konuda görevlendirilemese bile "Mutfakta bulaşık dahi yıkarım. Yeter ki o topraklara, mazlumlara bir faydam dokunsun." mesajını ileten 46 yaşında bir vatandaş da bulundu.

- "Maaşsız çalışmaya hazırım"

Vatandaşların CİMER başvurularında ayrıca Gazze için yardım seferberliği başlatılmasını, tüm camilerde yardım toplanmasını isteyenlerin, Gazze'nin yeniden inşası için proje önerileri sunan gençlerin mesajları yer aldı.

Mesajlar arasında, 6 Şubat depremlerinde kendilerine verilen konteynerlerin bölgeye ulaştırılarak yaklaşan kış aylarında Filistinlileri de ısıtmasını isteyenlerin, yetim kalan çocuklarla yuvasını paylaşmak isteyen genç çiftlerin talep ve önerileri de bulundu.

Başvurular arasında, 65 yaş üzerinde olup yıllardır hac kurasını bekleyen ama hac için biriktirdiği parayı Filistin halkına yardım için ulaştırmak isteyenlerin yanı sıra bir vatandaşın, "Şimdi o mahzun insanların kış gelmeden evlerini, okullarını, hastanelerini yapma ve yardımcı olma zamanıdır. Kiracıyım, ödemekle uğraştığım borcum harcım var. Ama seve seve o masum insanların evlerini tekrar inşa etmek için ücretsiz, maaşsız çalışmaya hazırım." ifadelerinin bulunduğu mesajı yer aldı.

Vatandaşlar, İsrail işgalinin sonlandırılması ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasına yönelik aktif çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok sayıda teşekkür ve hayır duası içeren mesajlarını CİMER'e iletti.