Kurtulmuş'tan Kürtçe şiir açıklaması: Birlikte olmayı, barışı dileyen bir dizeydi

'Uyuşturucu'dan gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları çıktı
'Uyuşturucu'dan gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş'tan Kürtçe şiir açıklaması: Birlikte olmayı, barışı dileyen bir dizeydi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır ziyaretinin ardından gazetecilerin Dicle Üniversitesi'nde okuduğu Kürtçe şiire ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, okuduğu dizenin "birlikte olmayı, el ele olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim olmasını dileyen Kürtçe bir dize" olduğunu söyledi ve bunun Türkiye'deki kardeşliğe katkısı olacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 20:18, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 20:19
Yazdır
Kurtulmuş'tan Kürtçe şiir açıklaması: Birlikte olmayı, barışı dileyen bir dizeydi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Diyarbakır Sivil Toplum Buluşması" programının ardından, gazetecilerin Diyarbakır ziyareti ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da güzel bir program gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurtulmuş, aylar öncesinden planlanan bu programa Diyarbakır'dan ve TBMM Başkanlık Divanından 30'a yakın milletvekilinin iştirak ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, hem Dicle Üniversitesi hem sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri programların yararlı olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Diyarbakır'da çok kısa da olsa sokakta dolaştığımızda halkın gözündeki Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin umudu, coşkuyu gördüğümü zannediyorum. İnşallah bu süreç, başarılı bir şekilde Türkiye'de bütün kesimlerin vermiş olduğu bu katkıya yaraşır şekilde herkesi memnun edecek ve Türkiye'nin geleceğini hakikaten garanti altına alacak, aydınlatacak bir süreç olarak tamamlanır." ifadesini kullandı.

"TBMM resmi hesabından bugüne kadar farklı dillerde onlarca paylaşım yapıldı. Üniversite programınızda Kürtçe bir şiir okudunuz ve TBMM resmi hesabından paylaşıldı. Eleştirenler de oldu, olumlu karşılayanlar da. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Konuşmanın akışı içerisinde herhalde tam yerine oturdu diye düşünüyorum. Manası itibarıyla, birlikte olmayı, el ele olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim olmasını dileyen Kürtçe bir dizeydi. Bunun Türkiye'deki kardeşliğe ve esenliğe katkısı olacağı kanaatindeyim." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde bazı yasal düzenlemelerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine de Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun şu ana kadar 15 toplantı yaptığını ve çok sayıda ismin dinlendiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Komisyonda fikirlerine katıldığımız, katılmadığımız çok farklı insanlar oldu. Ama sonuçta bu komisyon başlı başına şunu başarmış oldu. Türkiye'de tam manasıyla olgun bir demokratik tartışma ortamı kurulabilir ve buradan sonuç çıkarılabilir. Meclis'teki 11 siyasi partinin katkı verdiği komisyon, her şeyi konuşarak, uzlaşarak belli bir noktaya getirdi. Bunun bir sonunda da bir rapor ortaya konulacak. Komisyonun raporunda şimdiye kadar konuşulan konular, hatta grupların yeni teklif olarak ortaya koyacağı konular da komisyonun raporunda tartışılarak çoğunluğun kararıyla oluşturulabilir. Şu anda komisyonun hazırlamış olduğu bir rapor yok. Henüz hazırlık aşamasında değiliz."

"Kürtçe ana dilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Üniversite açılışında kendi görüşlerimi ifade ettim. Çok temel bir insani haktan bahsettim. Herkesin doğuştan gelen haklarından birisi, kendi ana dilini kullanabilmesidir. Nasıl karar alınacağı konusu ise ifade ettiğim gibi komisyonun vereceği bir karardır. Tekraren altını çizerim. Komisyon, yasa yapmak için kurulmuş bir komisyon değildir. Anayasa değiştirmek için kurulmuş bir komisyon değildir. Bu komisyon, sadece bu sürecin demokratik olgunlukla bitirilmesi için tespitlerini ve tekliflerini TBMM Genel Kuruluna tavsiye eder. Benim temennim, alınacak kararın daha evvel aldığımız üç kararda olduğu gibi ittifakla alınarak Meclis'in Genel Kuruluna komisyonun raporunun gönderilmesidir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber