Kurtulmuş'tan Kürtçe şiir açıklaması: Birlikte olmayı, barışı dileyen bir dizeydi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Diyarbakır Sivil Toplum Buluşması" programının ardından, gazetecilerin Diyarbakır ziyareti ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da güzel bir program gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurtulmuş, aylar öncesinden planlanan bu programa Diyarbakır'dan ve TBMM Başkanlık Divanından 30'a yakın milletvekilinin iştirak ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, hem Dicle Üniversitesi hem sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri programların yararlı olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Diyarbakır'da çok kısa da olsa sokakta dolaştığımızda halkın gözündeki Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin umudu, coşkuyu gördüğümü zannediyorum. İnşallah bu süreç, başarılı bir şekilde Türkiye'de bütün kesimlerin vermiş olduğu bu katkıya yaraşır şekilde herkesi memnun edecek ve Türkiye'nin geleceğini hakikaten garanti altına alacak, aydınlatacak bir süreç olarak tamamlanır." ifadesini kullandı.

"TBMM resmi hesabından bugüne kadar farklı dillerde onlarca paylaşım yapıldı. Üniversite programınızda Kürtçe bir şiir okudunuz ve TBMM resmi hesabından paylaşıldı. Eleştirenler de oldu, olumlu karşılayanlar da. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Konuşmanın akışı içerisinde herhalde tam yerine oturdu diye düşünüyorum. Manası itibarıyla, birlikte olmayı, el ele olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim olmasını dileyen Kürtçe bir dizeydi. Bunun Türkiye'deki kardeşliğe ve esenliğe katkısı olacağı kanaatindeyim." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde bazı yasal düzenlemelerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine de Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun şu ana kadar 15 toplantı yaptığını ve çok sayıda ismin dinlendiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Komisyonda fikirlerine katıldığımız, katılmadığımız çok farklı insanlar oldu. Ama sonuçta bu komisyon başlı başına şunu başarmış oldu. Türkiye'de tam manasıyla olgun bir demokratik tartışma ortamı kurulabilir ve buradan sonuç çıkarılabilir. Meclis'teki 11 siyasi partinin katkı verdiği komisyon, her şeyi konuşarak, uzlaşarak belli bir noktaya getirdi. Bunun bir sonunda da bir rapor ortaya konulacak. Komisyonun raporunda şimdiye kadar konuşulan konular, hatta grupların yeni teklif olarak ortaya koyacağı konular da komisyonun raporunda tartışılarak çoğunluğun kararıyla oluşturulabilir. Şu anda komisyonun hazırlamış olduğu bir rapor yok. Henüz hazırlık aşamasında değiliz."

"Kürtçe ana dilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Üniversite açılışında kendi görüşlerimi ifade ettim. Çok temel bir insani haktan bahsettim. Herkesin doğuştan gelen haklarından birisi, kendi ana dilini kullanabilmesidir. Nasıl karar alınacağı konusu ise ifade ettiğim gibi komisyonun vereceği bir karardır. Tekraren altını çizerim. Komisyon, yasa yapmak için kurulmuş bir komisyon değildir. Anayasa değiştirmek için kurulmuş bir komisyon değildir. Bu komisyon, sadece bu sürecin demokratik olgunlukla bitirilmesi için tespitlerini ve tekliflerini TBMM Genel Kuruluna tavsiye eder. Benim temennim, alınacak kararın daha evvel aldığımız üç kararda olduğu gibi ittifakla alınarak Meclis'in Genel Kuruluna komisyonun raporunun gönderilmesidir."