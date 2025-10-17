18 Ekim 2025 tarihli atama ve görevden alınma kararları yayımlandı
Bakan Memişoğlu: Sağlık bilgisini üretip dünyaya kavuşturanlardan olacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 69. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılmak üzere geldiği KKTC'de, Türkiye'nin sağlık alanındaki vizyonunu açıkladı. Memişoğlu, hedeflerinin artık "sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üretip onu dünyaya kavuşturan insanlar olmak" olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu: Sağlık bilgisini üretip dünyaya kavuşturanlardan olacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) katıldığı 69. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde, "Biz sağlıkçılar sadece sağlık hizmeti değil, artık sağlık bilgisini üretip onu dünyaya kavuşturan insanlar olacağız. Bizim politikamız iyi hekimlik uygulamalarını iyi yapan arkadaşların yanında olmaktır. Siz biliminizi yapacaksınız, biz onu sanayiciyle ve üreticiyle buluşturacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 69. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılmak üzere Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Memişoğlu, katıldığı programda konuşma geçekleştirdi. Kongre'de katılımcılara hitap eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, pediatri uzman hekim sayısının artması için çalıştıklarını, şu anda toplam 13 bin 703 olan pediatri uzman hekim sayısının daha da artacağını ifade etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu ayrıca: "İş yüküne göre bir değerlendirme ve ödeme sistemine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece sağlık hizmeti değil, artık sağlık bilgisi de üreteceğiz"

Bakan Memişoğlu açıklamasında ayrıca, "Bizim politikamız iyi hekimlik uygulamalarını iyi yapan arkadaşların yanında olmaktır. Diğerlerini de iyi hekimlik uygulaması konusunda teşvik etmektir. Eğer fikriniz varsa faz 0 çalışması, faz 1 çalışmasını Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekleyecek. Hasta maliyetlerini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak. Siz biliminizi yapacaksınız, fikrinizi üreteceksiniz, biz onu sanayiciyle buluşturacağız, üreticiyle buluşturacağız ve ülkedeki hastanelerin, çevredeki hastanelerimizin, başka ülkelerdeki hastanelerin bunu kullanmasını sağlayacağız. Biz sağlıkçılar sadece sağlık hizmeti değil, artık sağlık bilgisini üretip onu dünyaya kavuşturan insanlar olacağız. Ben bu konuda sağlık insan gücüne güveniyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından programa ilişkin yaptığı açıklamasında, "Çocuk sağlığına yönelik temel konu başlıklarının değerlendirildiği konferanslar ve paneller başta olmak üzere birbirinden farklı oturumların ve sunumların gerçekleştirildiği Kongre'de katılımcılarla bir araya geldik. Alanın uzmanlarının güncel bilgileri paylaştığı ve bilimsel tartışma iklimine katkı sağladığı Kongre'nin sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

