Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek: İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz
Şimşek: İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul öncesi finansal tablolarını açıkladı. Rapora göre, 21 Eylül 2025 itibarıyla kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon lira oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2025 11:49, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 11:49
Yazdır
Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber