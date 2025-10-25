Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul öncesi finansal tablolarını açıkladı. Rapora göre, 21 Eylül 2025 itibarıyla kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon lira oldu.
Haber Giriş : 25 Ekim 2025 11:49, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 11:49
Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.
Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.