Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketiyle Küresel Adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık hareketi medeniyetimizden aldığımız ilhamla, insan merkezli diplomaside çığır açan, küresel bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kurum, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle Hilton Bomonti'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun Bakanlar Oturumu'nda konuştu.

İklim Diplomasisinde Tarihi Adım

Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Pasifik Adaları'ndan Akdeniz'e kadar çok geniş bir coğrafyadan gelen ülke temsilcileriyle, iklim diplomasisinde tarihi bir adım daha attıklarını belirten Kurum, gün boyu sürecek ülke beyanlarıyla dünyayı koruma kararlılığını kayıt altına alacaklarını söyledi. Gelecek nesillerin yarınlara umutla bakmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Kurum, sıfır atığın iklim kriziyle mücadelenin olmazsa olmazı ve sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu kaydetti.

İklim Krizinin Etkileri ve Sıfır Atık Hareketi

Bu salonda farklı ülkeleri temsil ettiklerini ancak aynı sorunla mücadele edildiğinin altını çizen Kurum, "Çünkü iklim krizinin yıkıcı etkilerini, azalan biyolojik çeşitlilik, kirlenen su kaynakları, artan kuraklık ve aşırı hava olaylarını hep birlikte birebir yaşıyoruz. Eski üretim biçimlerinin bitmesi gerektiğini, geçmiş tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Zira bu üretim-tüketim sisteminde her yıl milyarlarca ton atık üretiyor, sürdürülebilirliği çıkmaza sokuyoruz." diye konuştu.

Küresel Atık Yönetimi ve Türkiye'nin Rolü

Murat Kurum, BM Çevre Programı'nın yayımladığı, 2024 tarihli "Küresel Atık Yönetimi Görünümü Raporu"na göre dünyada her yıl 2,1 milyar ton şehirsel atık üretildiğini aktardı. Dünyada üretilen atıkların, doğanın kendini yenileme kapasitesini nasıl zorladığını net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız."

Türkiye olarak, tam da bu bilinçle hareket ediyor, doğanın verdiği alarmı duyuyoruz.

İklim krizinin sebebi olmamamıza rağmen, küresel atıkta çok az olan etkimize rağmen büyük bir sorumluluk alıyoruz.

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan "Sıfır Atık Hareketi" , bu sorumluluk duygumuzun en büyük kanıtıdır.

, bu sorumluluk duygumuzun en büyük kanıtıdır. Medeniyetimizden aldığımız ilhamla, insan merkezli diplomaside çığır açan, küresel bir adımdır.

Sıfır Atık Hareketinin Uygulamaları

Bakan Kurum, yürüttükleri çevre, şehircilik ve iklim politikalarının tamamında 'Sıfır Atık' hareketinin izinin olduğunu vurgulayarak, tüm bakanlarla Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığını hep birlikte yansıttıklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Geri Dönüşüm Çalışmaları

"Denizlerimizi, göllerimizi ve akarsularımızı koruyor, havza bazlı doğa koruma planları yapıyoruz" ifadesini kullanan Kurum, İklim Kanunu'na uygun şekilde bakanlıkların kendi alanlarıyla alakalı bu hedefi yakalamak için var gücüyle çalıştığına işaret etti.

'Sıfır Atık' hareketiyle atıkları geri kazanıp ekonomiye katkı sunuluyor.

Sera gazı emisyonu düşürülüyor.

Plastik poşet kullanımında ve atıkların geri dönüşümünde en alt seviyeye iniliyor.

'Sıfır Atık Mavi Projesi' yürütülüyor.

Dip çamuru temizliğinden kıyı düzenlemelerine kadar çeşitli projeler uygulanıyor.

Gelecek Hedefler ve Yeşil Dönüşüm

Kurum, atık sektöründeki hedefleri gün geçtikçe ileriye taşımaya devam ettiklerini, önümüzdeki 10 yıl sürecinde atık sularda yeniden kullanım oranını yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. İklim değişikliğinin etkilerini artık tüm dünyanın net bir şekilde hissettiğine dikkati çeken Kurum, artan kuraklıklar ve aşırı hava olaylarının doğal kaynaklara ne kadar daha fazla sahip çıkılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Sanayide Yeşil Dönüşüm Devrimi

"Sanayide Yeşil Dönüşüm" devrimi başlamıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kaynakların daha verimli kullanılması adına bu projeleri çok önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:

Düzenli depolama sahalarına giden tüm atıkları ayrıştırmak üzere çalışmalar yürütülüyor.

2053 yılına gelindiğinde belediye atıklarının tamamında geri kazanım oranının yüzde 70'e çıkarılması hedefleniyor.

'Türkiye Yüzyılı' kapsamında 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' devrimi başlamıştır.

Yeni İklim Kanunu ile sanayide yeşil dönüşüm standardı getiren yönetmelikler uygulanıyor.

'Ulusal Katkı Beyanı' ve 'Yeşil Kalkınma Vizyonu' ile '2053 net sıfır' hedefine kararlılıkla ilerleniyor.

Bu mücadelenin yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünya ülkelerinin ortak gayretiyle başarıya ulaşacağı vurgulanıyor.



