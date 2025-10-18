Eski Diyarbakır Barosu başkanı, Amedspor'un başına geçti

TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'nün yeni başkanı, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren oldu.

CEGA Medya'da yer alan habere göre; TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'da yapılan Olağan Üstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek başına aday olan Nahit Eren, Diyarbakır ekibinin yeni başkanı oldu.

Kongreye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTS) Başkanı Mehmet Kaya, STK temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Yeni başkan Eren'in yönetim kurulu listesi şöyle:



