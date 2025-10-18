Doğalgaz sızıntısı olan yerde sigara yaktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktada doğalgaz sızıntısı yaşandı.

Mahallede durumu fark eden bir kişi, gaz şirketi ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, ekipler olay yerine gelmeden önce bir kişi sızıntı olan yerde sigara yakmak için çakmağını kullanınca yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak doğalgaz vanasını kapattı ve yangının söndürülmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, yangını çıkardığı değerlendirilen kişi ile o esnada bölgeden geçerken yaralanan bir kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



