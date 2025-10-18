Çarşafla metroya binen erkek gözaltına alındı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 21:02, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 21:05
Ankara'da siyah çarşaf giyerek metroda dolaşan bir erkek gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, siyah çarşafla Sıhhiye-Çayyolu metrosunda dolaşan şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti.
Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.