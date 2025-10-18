Van'da sivil toplum kuruluşlarından Rojin Kabaiş açıklaması

'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Van'da sivil toplum kuruluşlarından Rojin Kabaiş açıklaması

Van'da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 21:48, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 21:51
Yazdır
Van'da sivil toplum kuruluşlarından Rojin Kabaiş açıklaması

Van'da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

SDİ Dönem Başkanı Hayati Beyde, "Adli Tip Kurumu, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesi çabalarını boşa çıkarmakta, cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirmektedir" dedi.

Kentte geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, bugün kentin Beşyol mevkisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından basın açıklaması yapıldı.

SDİ Dönem Başkanı Hayati Beyde, şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in dosyasında, 1 yıllık adalet mücadelesi sonucunda kritik yeni bulgulara ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Adli Tip Kurumu, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesi çabalarını boşa çıkarmakta, cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirmektedir. Van Sivil Dayanışma inisiyatifi olarak, faillerin derhal bulunması, DNA örneklerinin kime ait olduğunun tespit edilmesi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın ihmali olan herkes hakkında yasal işlem başlatılması ve soruşturmanın etkin, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu işin faili şeref ve haysiyet fukarası canilerin en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Rojin için ve kadın erkek demeden tüm şüpheli ölümler için adalet istiyoruz. Kamuoyunun süreci yakından takip etmeye devam etmesini bekliyoruz. Buradan Nizamettin Kabaiş ağabeyimize sesleniyoruz. Kızının parmağına diken battığında bile içinde kıyametlerin koptuğunu biliyoruz. Helaki böyle bir tufan karşısında nasıl bir yürek yangını olabileceğini de biliyor ve acını ta içten paylaşıyoruz. Bizler Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak nasıl ki Gazze'de yüreği yanan babaların yanındaysak aynı şekilde senin de yanındayız. Rabb'imizden dileriz ki; bu elim vaka bir an önce içinde zerre kadar şüpheye mahal vermeden sonuçlanır. Adalet tecelli edilir. İçinin yangını dinmez. Lakin, bir nebze de olsa azalır ve yine Rabb'imizden sana ve ailene sabır yağdırmasını, Rojin kızımızı da cennetinde ağırlamasını niyaz ederiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber