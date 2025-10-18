Van'da sivil toplum kuruluşlarından Rojin Kabaiş açıklaması

Van'da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

SDİ Dönem Başkanı Hayati Beyde, "Adli Tip Kurumu, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesi çabalarını boşa çıkarmakta, cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirmektedir" dedi.

Kentte geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, bugün kentin Beşyol mevkisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından basın açıklaması yapıldı.

SDİ Dönem Başkanı Hayati Beyde, şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in dosyasında, 1 yıllık adalet mücadelesi sonucunda kritik yeni bulgulara ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Adli Tip Kurumu, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesi çabalarını boşa çıkarmakta, cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirmektedir. Van Sivil Dayanışma inisiyatifi olarak, faillerin derhal bulunması, DNA örneklerinin kime ait olduğunun tespit edilmesi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın ihmali olan herkes hakkında yasal işlem başlatılması ve soruşturmanın etkin, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu işin faili şeref ve haysiyet fukarası canilerin en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Rojin için ve kadın erkek demeden tüm şüpheli ölümler için adalet istiyoruz. Kamuoyunun süreci yakından takip etmeye devam etmesini bekliyoruz. Buradan Nizamettin Kabaiş ağabeyimize sesleniyoruz. Kızının parmağına diken battığında bile içinde kıyametlerin koptuğunu biliyoruz. Helaki böyle bir tufan karşısında nasıl bir yürek yangını olabileceğini de biliyor ve acını ta içten paylaşıyoruz. Bizler Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak nasıl ki Gazze'de yüreği yanan babaların yanındaysak aynı şekilde senin de yanındayız. Rabb'imizden dileriz ki; bu elim vaka bir an önce içinde zerre kadar şüpheye mahal vermeden sonuçlanır. Adalet tecelli edilir. İçinin yangını dinmez. Lakin, bir nebze de olsa azalır ve yine Rabb'imizden sana ve ailene sabır yağdırmasını, Rojin kızımızı da cennetinde ağırlamasını niyaz ederiz."