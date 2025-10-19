TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde

TBMM Genel Kurulu, bu hafta öncelikle uluslararası güvenlik ve dış politika alanındaki kritik kararları ele alacak:

Lübnan Tezkeresi: Lübnan'da görev yapan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Irak ve Suriye Tezkeresi: Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

Sayıştay Üyeliği Seçimi ve Turizmi Düzenleyen Teklif

Tezkerelerin ardından Genel Kurul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen 10 aday arasından Sayıştay Başkanlığına 5 yeni üye için seçim yapacak.

Ayrıca, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, turizm ve vakıflar alanında önemli düzenlemeler getiriyor:

Deprem Bölgesi Desteği: 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl yıllık aidat alınmayacak ve geçmiş borçları silinecek.

Kimlik Bildirimi: Marina, liman, kıyı tesisi, gemi ve deniz turizmi araçlarında konaklayanların kimlik bilgileri ve giriş-ayrılış kayıtları işletmecilerce tutulacak.

Kaçak Konaklamaya Ceza: Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışını yapan ilan sahiplerine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Tarihi Alan Genişletme: Çanakkale'deki deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırlarına alınacak ve bu sınır, Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Vakıf Kira Süresi: Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Komisyonlarda Bütçe ve Vergi Görüşmeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bu hafta bütçe maratonu resmen başlayacak:

Vergi Düzenlemeleri: Komisyon, 21 Ekim Salı günü Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Bütçe Sunumu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü Komisyonda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunuş yapacak.

Diğer komisyonlarda ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 2024 Yılı Raporunu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise Sincan Ceza İnfaz Kurumları Raporunu ele alacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise HSK üyeliği için aday belirleme çalışması yapacak.