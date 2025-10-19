Kanser hastasına asansörde tacizden yargılanan profesöre ceza

AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kanser hastasına asansörde tacizden yargılanan profesöre ceza

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören bir hastayı asansörde taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Onkoloji Profesörü A.Ü. hakkında karar çıktı. "Gel seni bir öpeyim" sözleriyle tacizde bulunduğu öne sürülen ve suçlamaları reddeden A.Ü.'nün davasında mahkeme, cinsel taciz suçu işlendiği kanaatine vardı. Mahkeme, Prof. Dr. A.Ü.'ye, suçun bir sağlık çalışanı tarafından hastaya karşı işlenmesi nedeniyle artırım uygulayarak 225 gün adli para cezası verdi. Cezanın 5 eşit taksitte tahsil edileceği belirtilirken, A.Ü.'nün isminin daha önce de milyonluk ilaç vurgunu iddialarıyla gündeme geldiği öğrenildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 10:47, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 10:48
Yazdır
Kanser hastasına asansörde tacizden yargılanan profesöre ceza
Kayseri'de skandal bir olay patlak verdi. Sözcü'den Müslüm Avcı'nın haberine göre; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1,5 senedir kanser tedavisi gören B.K., isimli kadın kendisini tedavi eden Onkoloji Profesörü A.Ü.'nün yanına muayeneye gitti. Kontrollerin ardından B.K.ve A.Ü., birlikte asansöre bindi.

"GEL SENİ BİR ÖPEYİM" DİYEREK ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Asansörde Prof. Dr. A.Ü., B.K.'ye "öğretmen misin?" diye sordu. B.K. da "evet" yanıtını verdi.

Daha sonra A.Ü.'nün "Bekar mısın?" sorusuna ise B.K., "Evet" dedi. Bunun üzerine hastası B.K'nın omzuna elini atan A.Ü., "Gel seni bir öpeyim" diyerek tacizde bulundu.

B.K., geri çekilerek kendisine doğru gelen A.Ü.'yü engellemeye çalıştı. B.K., tam o sırada asansör kapısının açılmasıyla birlikte hızlıca dışarı çıktı ve hastaneden uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Büyük bir şok yaşayan B.K., yaşadığı olayı bir arkadaşını anlattı. Arkadaşı da B.K.'ya A.Ü., hakkında şikayetçi olmasını tavsiye etti. Bunun üzerine de B.K., doktoru A.Ü., hakkında şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

A.Ü., hakkında taciz suçlamasıyla Kayseri 15. Ceza Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı. Davaya katılan A.Ü., hakkındaki taciz suçlamalarını reddetti. Asansörde bir şey yaşanmadan B.K'nin irkilerek kendisini geri çektiğini belirten A.Ü., asansörden de ilk kendisinin çıktığını ve B.K.'nın daha sonra ayrıldığını belirtti.Hastası B.K.'ya gel seni bir öpeyim demediğini ve taciz suçu işlemediğini belirten A.Ü., beraatını talep etti.

225 GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti ise tarafların ifadelerinin ardından A.Ü.'nün cinsel taciz suçu işlediği kanaatine vardı.

Mahkeme heyeti, A.Ü hakkında Türk Ceza Kanunu 105/1 maddesi uyarınca 150 gün adli para cezası, suçun bir sağlık çalışanı tarafından hastaya karşı işlenmiş olması nedeniyle TCK 105/2-b maddesi gereği cezada yarı oranında artış yapılarak 225 gün adli para cezası verilmesine karar verdi. Ceza, 5 eşit taksitle sanıktan tahsil edilecek.

MİLYONLUK İLAÇ VURGUNUNDA DA İSMİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan Onkoloji Profesörü A.Ü.'nün ismi daha önce de Kayseri'de hastalara yazılan kanser ilaçları üzerinden yapılan milyonluk vurgun iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber