4924'e tabi sözleşmeli personele dair teknik düzenleme yayımlandı

Sağlık Bakanlığında, 4/B'li ve 4924'lü olmak üzere iki tip sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

4924'e tabi sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edildiği hizmet birimleri her yıl ihtiyaç durumuna göre yeniden belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Ancak her yıl yapılan bu teknik düzenleme, yanlış yorumlanarak, yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacağı şeklinde ifade edilmektedir.

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro düzenlemesi de yine yanlış yorumlanmış ve 26 bin 663 sözleşmeli sağlık personeli alınacak şeklinde açıklamalar olmuştur.

Ancak yapılan sadece teknik bir düzenlemedir. Resmi Gazetede yer alan bu kadro düzenlemesi hali hazırda çalışan personele yöneliktir. Yeni bir sözleşmeli alım düzenlemesi değildir.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan teknik düzenleme

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 İnci maddesi gereğince karar verilmiştir.



