4924'e tabi sözleşmeli personele dair teknik düzenleme yayımlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
4924'e tabi sözleşmeli personele dair teknik düzenleme yayımlandı

Sağlık Bakanlığında 4924'e tabi hali hazırda çalışmakta olan sözleşmeli personelin çalışabileceği hizmet birimlerini gösteren teknik düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 00:05, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 00:59
4924'e tabi sözleşmeli personele dair teknik düzenleme yayımlandı

Sağlık Bakanlığında, 4/B'li ve 4924'lü olmak üzere iki tip sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

4924'e tabi sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edildiği hizmet birimleri her yıl ihtiyaç durumuna göre yeniden belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Ancak her yıl yapılan bu teknik düzenleme, yanlış yorumlanarak, yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacağı şeklinde ifade edilmektedir.

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro düzenlemesi de yine yanlış yorumlanmış ve 26 bin 663 sözleşmeli sağlık personeli alınacak şeklinde açıklamalar olmuştur.

Ancak yapılan sadece teknik bir düzenlemedir. Resmi Gazetede yer alan bu kadro düzenlemesi hali hazırda çalışan personele yöneliktir. Yeni bir sözleşmeli alım düzenlemesi değildir.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan teknik düzenleme

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 İnci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Daha önce memurlar.net'te yayımlanmış benzer haberler için tıklayınız.

2010 yılındaki haberimiz için tıklayın.

2012 yılındaki haberimiz için tıklayın.

2015 yılındaki haberimiz için tıklayın.

2016 yılındaki haberimiz için tıklayın.

