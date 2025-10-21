İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
İstanbul merkezli 11 ilde change araç operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 72 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Haber Giriş : 21 Ekim 2025 10:11, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 10:12
İstanbul merkezli 11 ilde change araç operasyonu: 40 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "M3" kod isimli şüpheli F.M.'nin elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin özellikle otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada, suç örgütünün 50 eylem gerçekleştirdiği ve 72 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak, bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği belirlendi. Araçlar orijinalmiş gibi gösterilip vatandaşlara satılarak "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı anlaşıldı.

"Change" yapılan 50 araçtan 43'ü ele geçirilirken, araçlarda yapılan bilirkişi incelemesinde de sahtecilik tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize., Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu, 5 şüphelinin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

