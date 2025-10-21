İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır grup toplantısında CHP'ye katıldı. Böylece CHP'de sandalye sayısı 138'e yükseldi.

21 Ekim 2025 15:36
İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır grup toplantısında CHP'ye katıldı. Böylece CHP'de sandalye sayısı 138'e yükseldi.

Dikbayır, CHP grup toplantısından önce CHP Ankara milletvekili Adnan Beker ile birlikte salona geldi.

Dikbayır'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Dikbayır, Özel rozetini taktıktan sonra "Onurlu davet için Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Sıkıntılı dönemlerimde beni yalnız bırakmayan, mertçe yanımda duran Adnan Beker'e de teşekkür ederim. Benim burada olmamın sebebi klasik siyaset yapmak değil. Bir partiden geçişten öte Atatürk'ün bize üç emaneti var. Cumhuriyet, demokrasi, CHP..." dedi.

