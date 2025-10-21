'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangında anne hakkında karar

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen anne, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, anne hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangında anne hakkında karar

Olay, 11 Kasım 2024 tarihinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Sinem Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Anne: "Sadece üşümesinler diye elektrik sobasını açtım"

Tutuksuz yargılanan anne Sinem Melisa Akcan, bugün Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Akcan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan anne Akcan, "Olay günü evden çıkarken çocuklar üşümesin diye elektrikli sobanın tek telini açtım. 20 dakika kadar dışarıda kaldım. 1 gün öncesinde hurdaları toplayıp evin arkasına bırakmıştım. Sadece olay tarihinde hurdaları alıp bir tüccara götürdüm. Hızlı olsun diye paranın bir kısmını dahi elden almadım. Çocuklarımın ölümünden sonra psikolojik tedavi aldım. Yaşamımı ilaçlarla sürdürüyorum. Soba daha önce devrilmemişti. Evden çıkmadan bütün çocuklarımı uyutmuştum. Evden çıkmasaydım eve yiyecek bir şeyler alamayacaktım. En küçük olanın tam uyumadığını düşünüyorum. Hepsini uyuttum ancak o yarı uyur vaziyetteydi. Sobayı o devirmiş olabilir. Onları çok seviyordum. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyetim veya dikkatsizliğim kaynaklanan bir durum yoktur. Sadece üşümesinler diye elektrik sobasını açtım. Zaten çocuklar hastalardı ve daha fazla üşütmelerini istemedim" ifadelerini kullandı.

Baba: "Şikayetim yoktur"

Anne Sinem Melisa Akcan'ın ardından başka bir suçtan cezaevinde bulunan baba Hasan Akcan davaya SEGBİS ile katıldı. Eşinden şikayetçi olmadığı söyleyen baba Akcan, "Eşim kötü niyetle davranmamıştır. Çocuklarımız bakmaya ve büyütmeye çalışıyordu. Şikayetim yoktur" diye ekledi.

Anneye ceza verilmedi

Savunmaların tamamlanmasının ardından tüm delillerin toplandığını belirten iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken indirim hükümlerinin uygulanması yönünde görüş bildirildi. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık Sinem Melisa Akcan'ın olayda bilinçli taksirle hareket etmediğine hükmetti. Ayrıca Akcan'ın, çocukların hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Mahkeme, Akcan hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerini de kaldırdı.

