Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Hamas liderleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar'da bir araya geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 21:05, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 22:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulundu. Fidan ve Kalın, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar'da bir araya geldi.