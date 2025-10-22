Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 760 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 760 bin liraya geriledi.

22 Ekim 2025 17:04
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 760 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 760 bin lira, en yüksek 6 milyon 141 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 115 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 108 milyon 561 bin 207,71 lira, işlem miktarı ise 1365,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 249 milyon 657 bin 724,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, QNB Bank, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.115.000,004.510,00
En Düşük5.760.000,004.280,00
En Yüksek6.141.000,004.525,00
Kapanış5.760.000,004.280,00
Ağırlıklı Ortalama6.005.063,064.396,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.108.561.207,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.365,14
Toplam İşlem Adedi77

