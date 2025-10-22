Borsa günü yükselişle tamamladı

EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurul'da Sayıştay üyeliği seçimi var: CHP seçime katılmıyor!
Genel Kurul'da Sayıştay üyeliği seçimi var: CHP seçime katılmıyor!
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 18:43, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 18:57
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 123,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,76 ile inşaat, en çok değer kaybeden yüzde 1,86 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.750 seviyeleri direnç, 10.450 ve 10.350 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

