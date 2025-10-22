Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü

e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişilerle kooperatifin eski başkanının yakınları arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 22:12, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 22:35
Yazdır
Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü

İddiaya göre, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişiler ile eski kooperatif başkanının yakınları bir araya geldi. İki grup arasında çıkan kavgada kesici aletler kullanıldı. Olayda Cesur Arslan ve Kenan Kızıl hayatını kaybetti. Yaralanan E.Y. ve T.K. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Cesur Arslan, yaptığı açıklamada, 2018 yılında yapımına başlanan evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini dile getirmişti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber