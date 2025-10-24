Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 850 bin liraya düştü.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 810 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 azalışla 5 milyon 850 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 910 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 754 milyon 74 bin 17,20 lira, işlem miktarı ise 1338,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 854 milyon 944 bin 61,88 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.910.000,004.131,00
En Düşük5.810.000,004.300,00
En Yüksek5.855.001,004.335,50
Kapanış5.850.000,004.335,50
Ağırlıklı Ortalama5.835.653,114.317,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.754.074.017,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.338,28
Toplam İşlem Adedi80

