Adli Olaylar

Cinayeti itiraf etti: 'Hasret'i boğup kuyuya attım'

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cenazesi toprağa verildi. Tutuklanan şüpheli D.B., Hasret'i boğup cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 15:08, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 15:09


Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun (17) cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kızılbel köyündeki baba evine getirildi.

Genç kız için burada helallik alındı, dua edildi. Akkuzu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Baba Şenal Akkuzu'nun, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Törene Akkuzu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bu arada 22 Ekim'de Aydın'da yakalanan olayın şüphelisi D.B.'ye, Çaycuma'ya getirilmesinin ardından olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yer gösterme işlemi yaptırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"BOĞUP, KUYUYA ATTIM"

D.B.'nin ifadesinde, Akkuzu ile tartışma yaşadığını, daha sonra genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedi su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

BEŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ

D.B.'nin; 2001 yılında 17 yaşındayken dört kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giydiği, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza aldığı ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kızılbel köyünde ikamet eden Akkuzu'nun ailesinin 13 Ekim'de kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu. Akkuzu'ya ait olduğunu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Zonguldak Valiliği, olayın şüphelisi D.B.'nin 22 Ekim'de Aydın'da yakalandığını açıklamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe dün tutuklanmıştı.

