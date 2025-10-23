TFF 1'inci Lig'de 11'inci hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'de 24 Ekim, 25 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde yapılacak 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 11'inci hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
24 Ekim Cuma
- 16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
- 20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi
25 Ekim Cumartesi
- 13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar
- 13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor: Süleyman Bahadır
- 16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun
26 Ekim Pazar
- 13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
- 16.00 Arca Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
- 19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu