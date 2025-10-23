EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
Bayrampaşa'da Belediye Başkan Vekili seçimi 26 Ekim'de yapılacak

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 26 Ekim Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 17:34, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 17:55
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Eylül 2025'te Belediye Meclisi'nin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'teki 2025/1870 sayılı kararı ile 21 Eylül 2025'teki 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22 Ekim 2025 tarihli 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

